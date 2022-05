Historisch kampioenschap voor hockeysters HOD: ‘Echt aan het collectief toe te schrijven’

De hockeyvrouwen van HOD zijn na een afwezigheid van 36 (!) jaar terug in de overgangsklasse. In de kampioenswedstrijd tegen Geldrop viel drie minuten voor tijd de winnende treffer, waardoor de Valkenswaardse ploeg de concurrentie op één punt voorblijft.

Lange tijd leek het erop dat de champagne in de koelkast kon blijven staan voor de speelsters van HOD. Of het de spanning was laat coach Kiki de Ruiter in het midden, maar het lukte haar ploeg niet om vroeg in de wedstrijd al het verschil te maken en zo freewheelend richting de titel in de eerste klasse te gaan. HOD kwam via een backhand van Maud Renders nog wel op voorsprong, maar zag Geldrop snel langszij komen.

Die 1-1 bleef lang – voor HOD te lang – op het scorebord staan en het werd zelfs nog 2-1 voor Geldrop. ,,Gaan we het nu echt weggeven’’, schoot er door het hoofd van De Ruiter, die ook zag dat haar ploeg een rommelige wedstrijd speelde. Met nog acht minuten op de klok blies Kim van der Meulen de Valkenswaardse titeldroom nieuw leven in door een strafcorner binnen te werken. Even later herhaalde Van der Meulen dat kunststukje, waarmee ze haar teamgenoten en de meegereisde supporters uit Valkenswaard in extase bracht en het kampioenschap een feit was.

Lang op gewacht

Dat de Valkenswaardse hockeyvereniging er lang op heeft gewacht is nog een behoorlijk understatement, want het is veertig jaar geleden dat de vrouwen van HOD voor het laatst naar de overgangsklasse promoveerden. Destijds hielden ze het daar vier seizoenen vol. ,,Ik merk wel dat het besef van promotie nog moet komen, want tot voor kort had Rosmalen de beste papieren’’, geeft de coach aan.

Die ploeg liet twee weken geleden echter dure punten liggen, waardoor HOD op pole position kwam te staan voor het kampioenschap en de bijbehorende promotie. De Ruiter: ,,Vorig weekend was er op de club eigenlijk pas het besef dat we naast het kampioenschap dus ook voor directe promotie gingen spelen. Toen kwam er wel wat los bij de mensen.”

Quote Dat hebben we gereali­seerd en door de misstap van Rosmalen is er een heel grote kers op de taart gekomen Kiki de Ruiter (32), coach HOD

De Ruiter (32) heeft een rijk hockeyverleden bij Oranje Zwart en later Oranje-Rood en kwam twee jaar geleden bij HOD voor het eerst op eigen benen te staan als coach. ,,Toen ik bij HOD tekende was al vrij snel duidelijk dat we om de bovenste plekken mee wilden doen. Dat hebben we gerealiseerd en door de misstap van Rosmalen is er een heel grote kers op de taart gekomen.’’

Kwetsbaarheden

De Eindhovense coach ziet volop perspectief voor HOD in de overgangsklasse. In de eerste seizoenshelft werden volgens haar de kwetsbaarheden van de Valkenswaardse hockeysters blootgelegd en die zijn toen aangepakt. ,,En het team is in korte tijd een ontzettend hecht geheel geworden, dat is ons belangrijkste wapen. Klinkt natuurlijk wat cliché, maar het kampioenschap is echt aan het collectief toe te schrijven.’’

De Ruiter heeft de ambitie om op lange termijn coach in de hoofdklasse te worden, maar geeft aan voorlopig nog niet klaar te zijn bij HOD. ,,Er zit nog veel rek in deze ploeg en ik heb het simpelweg heel goed naar m’n zin hier. Een andere club zou in de komende jaren dus met een heel goed verhaal moeten komen om me bij HOD weg te krijgen.’’