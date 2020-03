Hockeycoach Van den Heuvel uit Eindhoven moet nog even geduld hebben in België

Hij blijft nu echter bij de Belgische selectie tot en met de verplaatste Spelen in Japan aan als tweede assistent van de huidige bondscoach Shane McLeod. De Nieuw-Zeelander zou deze zomer na Tokio 2020 plaatsmaken voor Van den Heuvel, die na dit seizoen afscheid neemt bij landskampioen Bloemendaal.

McLeod was van plan om met zijn gezin een rustjaar in te lassen, maar na de verschuiving van de Spelen besloot hij met steun van de spelersgroep alsnog bij te tekenen. ,,Ik ben blij dat ik het project kan afronden, ook al duurt het iets langer dan we oorspronkelijk gepland hadden", liet McLeod weten.