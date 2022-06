Hockeyer Jaïr van der Horst maakt debuut bij Oranje om van te dromen: ‘Ik wil de het beste eruit halen, dat is gelukt’

Dominant Bloemen­daal zet Rot Weiss Köln opzij en pakt vijfde EHL-titel

Hockeyclub Bloemendaal heeft in het Wagenerstadion de EHL-titel geprolongeerd door in de finale af te rekenen met Rot Weiss Köln. Bloemendaal was veel sterker dan de Duitsers en dat werd al vroeg in het duel duidelijk. Jorrit Croon opende de score met een knappe goal en niet veel later maakte superster Florian Fuchs de 2-0. In het laatste kwart gooide Jasper Brinkman de wedstrijd definitief in het slot met een rake strafcorner en Roel Bovendeert maakte er zelfs 4-0 van.

18 april