Hockeyer Sander Baart terug op het oude nest in Eindhoven: ‘Een genot om hier te spelen’

Twee weken voor de start van de hockeycompetitie in de hoofdklasse klopte een goed spelend Oranje-Rood in een oefenduel Rotterdam met 4-2. De teruggekeerde Oranje-international Sander Baart (32) speelde sterk op het middenveld.

Door Natasja Weber

Na de oefenwedstrijd tegen Rotterdam kan Sander Baart er geen genoeg van krijgen. Samen met zijn driejarige zoontje Julian blijft de Oranje-international nog een kwartiertje lekker pielen op het veld. Hierna volgt een korte reünie met de rest van de familie Baart waarna de 32-jarige verloren zoon alle tijd neemt voor de pers. ,,Het voelt zeer vertrouwd om weer terug te zijn in Eindhoven”, vertelt Baart. ,,Alleen al de autorit van Antwerpen naar hier en als je dan op de parking komt, voelt dat als thuiskomen.”

Negen seizoenen Oranje Zwart

Baart speelde maar liefst negen seizoenen voor Oranje Zwart totdat hij in 2016 vertrok. Hij won met OZ drie landstitels op rij en de Euro Hockey League in 2015. ,,Ik heb natuurlijk alleen voor Oranje Zwart gespeeld. Toen ik wegging fuseerde de club met EMHC tot Oranje-Rood. Ja, vanaf de parking is het hier inderdaad een stuk anders dan voorheen. De club heeft een fantastisch complex en een geweldig veld. Ik vind het een genot om hier te spelen.”

Quote Ik heb altijd wel gedacht dat ‘Horst’ trainer zou worden. Hij is altijd een leider geweest Sander Baart, Oranje-Rood

De teruggekeerde Baart speelde in het verleden bij OZ samen met onder anderen Thomas Briels, Niek van der Schoot, Joep de Mol en – zijn huidige coach – Robert van der Horst. ,,Ik heb altijd al wel gedacht dat ‘Horst’ trainer zou worden. In al mijn teams waar we samen speelden, OZ en Oranje, was hij aanvoerder. ‘Horst’ is altijd een leider geweest. Ik hoorde vorig seizoen ook alleen maar positieve berichten over hem tijdens zijn eerste jaar als coach van Oranje-Rood. Natuurlijk hebben we nu als speler en coach een andere relatie dan vroeger maar het is heel aangenaam werken met Robert.”

Broer Jeroen

De belangrijkste reden om terug te keren naar Eindhoven was voor Baart echter niet de aanwezigheid van Van der Horst, maar van diens assistent Jeroen Baart, de oudere broer van Sander. ,,Ja zeker. In 2015 werkten we al een jaar samen bij Oranje Zwart toen Jeroen assistent was van Michel van den Heuvel. In 2016 zou ik voor Antwerp gaan spelen waar Jeroen hoofdcoach was maar door een administratieve fout was ik helaas niet speelgerechtigd.” Baart vertrok in allerijl naar Barcelona waarna hij de afgelopen drie jaar voor het Belgische Braxgata speelde.

Leidersrol

Bij Oranje-Rood vormt de ervaren Oranje-international samen met captain Thomas Briels en Joep de Mol de leidersgroep. ,,Mijn eerste prioriteit is natuurlijk zelf goed spelen. Daarnaast wil ik de groep ondersteunen en leiderschap tonen. We hebben veel jonge talenten in ons team en hopelijk kan ik een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling.”

Quote Mijn eerste prioriteit is zelf goed spelen. Daarnaast wil ik de groep ondersteu­nen en leider­schap tonen Sander Baart, Oranje-Rood

Anders dan bij het Nederlands team is het de bedoeling dat Baart bij Oranje-Rood op het middenveld gaat spelen, zei coach Van der Horst zondag. Tegen Rotterdam speelde Baart een sterke wedstrijd en toonde hij zich op het middenveld de rust zelve. Door twee doelpunten van de jarige Briels (33), een mooie goal van Joep de Natris en een rake strafcorner van Teun Beins won Oranje-Rood met 4-2 van Rotterdam. Over twee weken volgt tijdens de seizoensopening de herhaling in competitieverband.