Hockeyers HCAS maken naam in de overgangsklasse: ‘We zijn echt met iets moois bezig zijn’

De hockeymannen van HCAS maken dit seizoen na vier jaar afwezigheid hun rentree in de overgangsklasse en doen dat tot dusver met verve. Zondag won de ploeg op eigen veld met 2-1 van Zwolle en daarmee staan de Astenaren stevig in de subtop.

Of de spelers van tegenstander Zwolle voor zondagmiddag ooit van Asten hadden gehoord? Het gros waarschijnlijk niet, laat staan dat ze weet hadden van de herrijzenis van de lokale hockeyclub. HCAS timmert behoorlijk aan de weg en gezien het spelersmateriaal dat coach Peter de Leuw tot zijn beschikking heeft, is de huidige vierde plaats in de overgangsklasse niet eens echt een verrassing te noemen.

Vorig seizoen werden de Astenaren met maritiem machtsvertoon kampioen in de eerste klasse en werd ook meteen uitgesproken dat een niveau hoger een plek in het linkerrijtje het doel was. Nu, bijna halverwege het seizoen, blijken die uitspraken niet van de lucht. HCAS draait mee in de subtop van de overgangsklasse en heeft bovendien de top drie binnen handbereik. ,,We zijn nog steeds aan het bouwen en kunnen echt nog stappen zetten met dit team’’, aldus de Leuw.

Bikkelen

De toeschouwers die zondag de kou en regen trotseerden om naar sportpark ’t Root te komen werden daarvoor beloond. HCAS liet zien dat ze naast het spelen van goed hockey ook in staat zijn om te bikkelen en dat leverde drie punten op tegen Zwolle. HCAS kwam nog wel op achterstand, maar mede door doelpunten van de broers Bodie en Bruce Bérénos stond de thuisploeg na het laatste fluitsignaal aan de goede kant van de score. ,,Met de hakken over de sloot’’, erkende De Leuw.

Quote Voor mij is het heel gaaf om met m’n eigen club en eigen dorp op dit niveau uit te komen Niek Pauwels (31), hockeyer HCAS

Het verhaal van HCAS is ook het verhaal van Niek Pauwels. De middenvelder annex aanvaller (31) speelt voor het vijftiende seizoen in het vaandelteam en is daarmee één van de twee spelers in de selectie van HCAS die ook daadwerkelijk uit Asten zelf komt. ,,Voor mij is het heel gaaf om met m’n eigen club en eigen dorp op dit niveau uit te komen’’, zegt Pauwels, die ook beseft dat een dorp als Asten als vreemde eend in de bijt kan worden gezien op de ranglijst tussen teams als Leiden, Hilversum en dus ook Zwolle.

Langere hersteltijd

Hoewel voor Pauwels de jaren al aardig beginnen te tellen, geniet hij volop van het hockeyen op het derde niveau van Nederland. ,,Zo lang ik mee kan met die jonge gasten ga ik door en geef ik alles’’, verzekert hij. ,,Al duurt het tegenwoordig wel wat langer voordat ik na een wedstrijd ben hersteld.’’

De afgelopen jaren zag de routinier de ene na de andere talentvolle hockeyer in Asten neerstrijken, waarvan de meesten ook daadwerkelijk blijven hangen. ,,De jongens van buitenaf worden Astenaren. Althans, daar gaan we voor. Dat ze hier niet na één of twee jaar weg zijn, betekent dat we echt met iets moois bezig zijn.’’