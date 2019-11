Hockeyers Oranje-Rood verliezen belangrijke slag van HGC

Voor de ploeg van coach Robert van der Horst was dit duel van belang om contact te houden met de teams op de play-offplaatsen in de hoofdklasse. HGC (vierde) staat nu zes punten los van Oranje-Rood en heeft nog een duel tegoed ook.

De eerste helft was meteen een doelpuntenfestijn. HGC stond via prachtige treffers van Kenta Tanaka en Maico Casella halverwege op 0-2. Mink van der Weerden zorgde in het tweede kwart uit een strafcorner voor de aansluitingstreffer. Casella tekende voor de derde Haagse goal, waarna Thibeau Stockbroekx en opnieuw van der Weerden (strafcorner) ervoor zorgden dat de wedstrijd bij rust weer in evenwicht was: 3-3.