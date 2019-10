Hockeyers Oranje-Rood verliezen thuis van Pinoké

Oranje-Rood nam in het begin het initiatief tegen de ploeg uit Amstelveen. De thuisploeg slaagde er alleen niet in om gevaarlijk te worden. In het tweede kwart kwamen de bezoekers beter in hun spel en zij slaagden er wel in om gevaarlijk te worden. De eerste strafcorner kon nog onschadelijk worden gemaakt door de spelers van Oranje-Rood, maar de tweede was wel raak. Alex Hendrickx zorgde in de 28ste minuut voor de 0-1. Dat was tevens de ruststand.