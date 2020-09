Hockeymannen Oranje-Rood doen zichzelf tekort tegen HC Den Bosch

In een boeiende Brabantse derby hebben de hockeyers van Oranje-Rood vrijdagavond met 2-2 gelijkgespeeld in Den Bosch. Hiermee deed de sterk spelende ploeg van coach Robert van der Horst zichzelf ernstig tekort. Kansen op de overwinning waren er volop maar het ontbrak de aanvallers van Oranje-Rood aan killersinstinct.

In de stromende regen begonnen de Eindhovenaren voortvarend aan de Oosterplas. Binnen vier minuten was het al 0-1. Na een mooie aanval over links zette Joep de Natris zijn ploeg na een geweldige actie op voorsprong. Den Bosch nam na tien minuten spelen meer het initiatief en dat leidde tot de eerste strafcorner van de wedstrijd. Bram van Groesen scoorde de verdiende gelijkmaker. Een paar minuten later voorkwam doelman Pirmin Blaak met een geweldige save de voorsprong van Den Bosch; Noud Schoenaker kreeg de bal er niet in.

Zesde strafcornergoal

Een minuut later werd het toch 2-1 nadat Jelle Galema de rebound van een strafcorner binnen prikte. In het tweede kwart onderstreepte Teun Beins zijn naam als strafcornerspecialist. Zijn eerste poging vanaf de kop van de cirkel was direct doeltreffend; 2-2. Het was al de zesde strafcornergoal van Beins dit seizoen. De 22-jarige West-Brabander scoorde in alle vier de wedstrijden deze competitie.

Na rust bleef het spel op en neer golven. De eerste grote kans was voor Oranje-Rood. De sterk spelende verdediger Gijs van Merriënboer onderschepte de bal en speelde hard Thomas Briels in, die keihard uithaalde en de bal op de lat uiteen zag spatten. De ploeg van Robert van der Horst had het betere van het spel. maar af en toe kwam Den Bosch er ook gevaarlijk uit. Veruit de meeste kansen waren voor Oranje-Rood maar De Natris, Jim van de Venne en Jamie van Aart wisten niet te scoren. In de slotfase waren er twee grote kansen voor Den Bosch. Gescoord werd er echter niet meer.

Scoreverloop: 4. De Natris 0-1, 12. Van Groesen 1-1 (sc.), 17. Galema 2-1, 28. Beins 2-2 (sc.)