Hockeymannen Oranje-Rood laat voorbij Almere

Van der Weerden fit, Van der Schoot nog een vraagteken bij Oran­je-Rood

24 augustus Oranje-Rood neemt het zondag bij de start van de hockeycompetitie in Wassenaar op tegen HGC. Het is nog onduidelijk of Niek van der Schoot kan spelen. Hij liep afgelopen dinsdag een dijbeenblessure op. Aanvoerder Mink van der Weerden is helemaal hersteld van zijn enkelblessure. Door die kwetsuur moest hij afgelopen juni de Champions Trophy in Breda aan zich voorbij laten gaan.