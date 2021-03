Hockeymannen Oranje-Rood onderuit bij Kampong: 3-1

Bij competitie­start hockey­hoofd­klas­se meteen een Super Sunday bij Oran­je-Rood

3 augustus Bij de start van de hoofdklassecompetitie op zondag 6 september is er direct sprake van een Super Sunday voor Oranje-Rood. De mannen van coach Robert van der Horst spelen in eigen huis de topper tegen Rotterdam. De hockeysters van Oranje-Rood - waarbij coach Stefan Duyf de opvolger is van Tina Bachmann - nemen het in Eindhoven op tegen Laren.