Hockeysters HCAS laten zich in slotfase verrassen

In de tweede helft kwam HCAS weer op voorsprong. Lot Wout zorgde voor de 2-1 uit een strafcorner. Daarna kreeg de ploeg van coach Jaap Habets diverse kansen om verder uit te lopen, maar zijn speelsters wisten die niet te verzilveren. Twee minuten voor tijd kregen verdedigsters Marieke van Bussel en Ceciel ter Horst een publiekswissel, zij speelden hun laatste thuisduel en nemen aan het einde van het seizoen eveneens afscheid. Dat geldt ook op voor de geblesseerde Sabine Jorissen. De gestopte speelsters kregen een bos bloemen en applaus. Door al het rumoer stond er even een speelster te veel op het veld bij de Astense ploeg, waardoor de scheidsrechter een gele kaart trok en de thuisploeg de slotminuten in ondertal moest afwerken. Daarvan wist Civicum in de slotseconde te profiteren.

Niet voor het eerst

,,Het is niet voor het eerst dit seizoen dat we het weggeven”, vertelde Habets. ,,We hadden het eerder af moeten maken, maar dat we hier geen drie punten pakken, mag je op het conto van de staf zetten. Ik had de speelsters die afscheid nemen een overwinning gegund en dat had mijn team verdiend. Al is het voor Lotte zo een mooi afscheid geworden. Ze is zo goed bij shoot-outs. Dat we geen drie punten hebben gepakt, maakt uiteindelijk niet uit. We hebben Lotte, Marieke, Ceciel en Sabine een mooi afscheid gegeven. Ik vind het jammer dat ze stoppen.”