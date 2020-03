Hockeysters Oranje-Rood balen van gelijkspel bij Kampong

Stromende regen

In de stromende regen kwam Oranje-Rood in Utrecht goed voor de dag. Freeke Moes zette haar ploeg voor rust na een mooie actie op 0-1. De Eindhovense hockeysters kregen verschillende kansen om de score te verdubbelen, maar scoren was een probleem. Via een strafcorner kwam Kampong langszij. De Chileense aanvalster Manu Urroz - afgelopen weekend ook al trefzeker - zette Oranje-Rood in het derde kwart verdiend op voorsprong: 1-2. Een minuut later was het alweer 2-2.