Hockeysters Oranje-Rood beginnen met remise aan promotieklasse

De hockeyvrouwen van Oranje-Rood zijn in de eerste wedstrijd van het seizoen in de promotieklasse niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. Op bezoek bij HBS in Bloemendaal bleef het ondanks een legio aan kansen 0-0.

Voor Oranje-Rood was de eerste wedstrijd in de promotieklasse direct een heel leerzame. De ploeg van coach Rob Haantjes had veelvuldig de bal en deed daar ook aardige dingen mee, maar de trekker overhalen lukte niet. ,,De tegenstander zakte ver terug op eigen helft, waardoor de ruimtes in en rondom de cirkel ontzettend klein waren”, aldus Haantjes. Oranje-Rood kreeg in totaal een handvol serieuze scoringskansen, maar de verdiende treffer bleef uit.

Haantjes zag een gretig en fel Oranje-Rood, dat direct wilde laten zien dit seizoen te willen knokken. ,,Er zit ongelooflijk veel hockey en snelheid in de ploeg. Het is jammer dat het doelpunt niet valt, maar we zijn wel op de goede weg.’’

De coach kraakte nog wel een kritische noot over de tactische keuzes van zijn ploeg, want dat waren niet altijd de goede. ,,We hebben maar één strafcorner gehaald en die was direct gevaarlijk. Dan moet je er als ploeg voor zorgen dat je meer van dat soort mogelijkheden creëert en dat hebben we nagelaten.’’