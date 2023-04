Hockeysters Oranje-Rood hebben na zege nog één concurrent over

In een rechtstreeks duel met concurrent HIC hebben de vrouwen van Oranje-Rood een flinke tik uitgedeeld. Door een 4-2 overwinning gaan de Eindhovense hockeysters nog altijd aan kop in de promotieklasse, met alleen nummer twee Groningen nog in het kielzog.

De ontlading na de bevrijdende vierde treffer was enorm bij Oranje-Rood. Bij de speelsters, maar ook zeker bij coach Rob Haantjes. Hij zag een aanval uit het boekje die uiteindelijk op sierlijke wijze werd afgerond door aanvalster Guusje Moes.

Daarmee dwongen de Eindhovense hockeysters tegenstander HIC definitief op de knieën en bovendien kon de ploeg wederom drie belangrijke punten bijschrijven in de strijd om het kampioenschap in de promotieklasse.

Niveau hoger dan voor de winterstop

,,Ik zit op dit moment echt te genieten van de ploeg”, sprak Haantjes na afloop. De coach schetste dat het individuele performanceniveau van de hele groep hoger ligt dan voor de winterstop, waardoor de laatste weken de overwinningen aaneen worden geregen. Kenmerkend voor de speelstijl van Oranje-Rood is het hoog druk zetten op de tegenstander. ,,Dat is het hockey dat de meiden willen spelen. Voor de winter zijn we één keer terug gestapt en toen zeiden de speelsters ‘verzin maar wat anders.’”

Op feeërieke wijze

Het jagen op de tegenstander sorteerde zondag tegen HIC wederom het gewenste effect. Oranje-Rood controleerde de wedstrijd en sloeg bovendien op de juiste momenten toe. In het eerste kwart stak Charlotte Schrijvers de lont in het kruitvat en nog voor rust maakte de Nieuw-Zeelandse Hope Ralph de tweede Eindhovense goal. Tussendoor incasseerde de ploeg één tegentreffer, maar na de 3-1 van Floor Hoogers kwam het niet meer in de problemen. Guusje Moes gooide de wedstrijd daarna op feeërieke wijze definitief in het slot en dat doelpunt gold ook direct als hoogtepunt van de middag.

Oranje-Rood-verdedigster Kim Hendrix prees de vechtlust die ze in haar ploeg ziet. ,,We jagen elkaar echt aan en dat werkt’’, stelde ze tevreden vast. Ook zij genoot van het doelpunt van Moes en zag die als beloning voor het hele team. De uit het Limburgse Hout-Blerick afkomstige Hendrix besloot vorig jaar na de degradatie uit de hoofdklasse de club trouw te blijven en wil nu groeien in haar rol in de defensie. ,,Ik wil vooral m’n eigen taken goed uitvoeren, maar voor m’n eigen ontwikkeling is het ook goed om de jonge speelsters bij de arm te pakken. Dat lukt steeds beter en ik vind het ook leuk om te doen.”

Terug naar de man die in de afgelopen maanden een nauwelijks te kloppen ploeg heeft gesmeed, ook al schrijft hij de goede resultaten toe aan zijn speelsters. ,,Die heb ik net in de kleedkamer ook terecht een compliment gegeven.” Haantjes keek ook al met een schuin oog naar volgend seizoen. ,,Alle sterkhouders hebben al bijgetekend, ongeacht op welk niveau we volgend jaar spelen. Maar het moge duidelijk zijn dat we naar de hoofdklasse willen en ook daar mikken we op een groot deel van de huidige selectie. Hooguit in de breedte zullen we sterker moeten worden.’’ Ook Haantjes zelf blijft nog minimaal één jaar aan als coach.