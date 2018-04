Hockeysters Oranje-Rood in extremis onderuit bij de Stichtsche: missie weer mislukt

Rotterdam, Bloemendaal en Kampong in halve finales Euro Hockey League

2 april In navolging van Kampong en Bloemendaal heeft HC Rotterdam de Final Four bereikt in de Euro Hockey League (EHL). Voor eigen publiek rolde de ontketende ploeg van coach Albert Kees Manenschijn het Duitse THC Uhlenhorst Mülheim met 13-1 op. International Seve van Ass kwam drie keer tot scoren.