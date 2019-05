Hockeysters van Oranje-Rood winnen Gold Cup

In de eerste helft werd niet gescoord. Oranje-Rood had licht het overwicht en kreeg via Yibbi Jansen ook de grootste kans op de openingstreffer. Ook mocht de thuisploeg drie keer aanleggen voor een strafcorner, maar achtereenvolgens wisten Jansen, Valerie Magis en Marlena Rybacha de goal niet te vinden. Magis keerde terug in de ploeg nadat ze in de halve finale tegen Pinoké een vinger had gebroken. De opbouwende verdedigster miste de 2 hoofdklasseduels in april die play-offdeelnemer Oranje-Rood niet kon winnen.