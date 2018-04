Hockeyvrouwen Oranje-Rood mogen op examen

overzicht hockey HOD verliest van HC Helmond

8 april De mannen van HOD moesten hun meerdere erkennen in HC Helmond en verloren met 0-2. ,,Op de momenten dat we aanvallend in de cirkel van Helmond kwamen, waren we niet doorslaggevend genoeg”, vond Erik-Jan de Bekker, coach van de Valkenswaardse eersteklasser.