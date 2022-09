Hoe een Eindhovense hockeyster plots op een prestigieuze Amerikaanse universiteit terechtkwam: ‘Ik heb een engeltje op mijn schouder’

Een master volgen in Amerika, de droom van veel studenten. Voormalig Oranje-Rood hockeyster Raphaëlle van de Walle (22) uit Eindhoven doet hier nog een schepje bovenop. Na dat ze haar bachelor medicijnen aan de universiteit in Maastricht haalde, vertrok ze richting de oostkust om te studeren én hockeyen aan het prestigieuze Duke University. “Nog steeds heel onwerkelijk.”

Waarom heb je besloten om naar Amerika te gaan?

,,Dit was al langer mijn droom. Ik wilde eigenlijk al na mijn middelbare school in Amerika studeren. Op mijn zestiende legde ik al veel contact met scholen in het land. Ik ben zelfs een keer naar Amerika geweest om mee te lopen. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. De studie geneeskunde duurt daar zeven jaar en op zo’n jonge leeftijd durfde ik de keuze nog niet te maken. Na het behalen van mijn bachelor zag ik de unieke kans voor een geneeskunde master en besloot ik het toch te doen.”

Hoe is het leven daar?

,,Ontzettend gaaf. Je kan Durham niet vergelijken met steden in Nederland. Alles lijkt duizendmaal groter. Een soort Spaans landschap met heel veel natuur. Er komt heel veel op je af, ook bij het hockey. Je leeft als een prinses. Alles wordt voor je geregeld, van de shirts tot het eten. Daarnaast moeten we ieder weekend met het vliegtuig richting onze tegenstanders en trainen we iedere dag. Ze nemen ons heel serieus. Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze.”

Hoe ben je op het prestigieuze Duke University terecht gekomen?

,,Ik was nogal laat met aanmelden. In april stuurde ik rond de dertig scholen een mail met mijn CV. Eigenlijk zonder enige verwachting. Tot mijn verbazing kreeg ik nog verrassend veel reacties. Ik moest in een rap tempo iedere school bellen, maar Duke sprong er bovenuit. Ik kreeg meteen een warm gevoel bij de mensen. Ik heb uiteindelijk ontzettend veel geluk gehad, omdat een aantal meiden voor andere scholen hadden gekozen. Je kunt wel zeggen dat ik een engeltje op mijn schouder heb.”

Leeft hockey daar als college sport?

,,Het leeft veel minder dan in Nederland. Amerika is niet echt een hockeyland. Aan de oostkust begint het steeds populairder te worden, maar in andere gebieden weten sommige mensen niet eens wat ‘field hockey’ is. De interesse in sport is hier sowieso heel anders dan in West-Europa. Hier zitten miljoenen mensen te kijken naar lacrosse wedstrijden, een sport waar je in Nederland nooit iemand over hoort.”

Zie je een toekomt in Amerika?

,,Nee. Mijn master duurt tot midden augustus, daarna hoop ik nog twee maanden Amerika te ontdekken om vervolgens richting Nederland te gaan. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin, maar toch mis ik thuis. Mijn vriendinnen, familie en vriendje. In Maastricht ga ik beginnen aan mijn coschappen, het opdoen van medische ervaring. Dat is heel intens en druk. Hockey gaat op een lager pitje. Voor mij wordt het dus geen Oranje Rood, maar het Maastrichtse MHC.”