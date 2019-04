Hoofdrol De Voogd bij belangrijke zege Oranje-Rood

Oranje-Rood startte sterk in het Amsterdamse Bos. Al na twee minuten kregen de Eindhovenaren de eerste strafcorner. De inzet van Mink van der Weerden werd echter gekeerd door Pinoké-doelman Hidde Brink. Na een kwartier was het dan toch raak. Van der Weerden benutte de vierde strafcorner in het voordeel van Oranje-Rood.

Op slag van rust leek Pinoke langszij te komen, echter redde Pirmin Blaak fantastisch op een schot van Texas Bukkens. In het begin van de tweede helft zakte Oranje-Rood verder in. Pinoke profiteerde hiervan in de persoon van Alexander Hendrickx. De Belgisch international bracht zijn ploeg door een rake strafcorner op gelijke hoogte. Dit bleek voor Oranje-Rood het sein om alle schroom van zich af te gooien.

Eerst was het Bob de Voogd die op schitterende wijze een splijtende pass van Robert van der Horst afrondde. Daarna was De Voogd de aangever en werkte Thomas Briels feilloos af. Hiermee was de wedstrijd gespeeld en kwam Oranje-Rood niet meer in de problemen.