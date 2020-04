Koken, studeren en wachten op vlucht naar huis voor Argentijns hockeykoppel van Oranje-Rood

Geen geklaag, geen gemopper. Lucas Martinez (26) en Jimena Cedrés (27) tellen in hun Stratumse woning hun zegeningen. Het had namelijk heel weinig gescheeld of Cedrés had dezer weken in haar uppie in Eindhoven gezeten. Haar vriend had begin maart verplichtingen met het nationaal hockeyteam van Argentinië, waardoor hij later in Eindhoven arriveerde. ,,Twee dagen na mijn aankomst was er geen vliegverkeer meer mogelijk tussen Argentinië en Nederland. Dus ik ben heel blij dat Jime en ik nu samen in Eindhoven zijn", zegt Martinez opgetogen via de telefoon. ,,Ik had twee keer met Oranje-Rood getraind toen de intelligente lockdown werd afgekondigd. Ik had niet eraan moeten denken dat Jime hier zou zitten en ik in Argentinië."