Lidewij Welten: ‘Straks is een punt pakken tegen een topploeg ineens een stunt’

Bij Lidewij Welten denk je automatisch: die heeft alles al meegemaakt in haar hockeyleven. Maar vrijdagavond bleek dat dus bijna alles te zijn. Want spelen voor een andere hoofdklasseclub dan Den Bosch, dat deed de Valkenswaarde niet eerder. In de nadagen van haar carrière gaat het er alsnog van komen. De komende twee seizoenen speelt ze in het wit en blauw van Kampong uit Utrecht.

,,Tuurlijk is het spannend en het voelt ook heel gek, maar het geeft vooral veel energie”, zegt Welten over haar transfer. ,,Ik heb 17 jaar bij Den Bosch gespeeld, een lifetime. Denken aan een vertrek is één ding, daadwerkelijk die knoop doorhakken is heel iets anders. En het raakt je ook: want ik laat bij Den Bosch iets heel moois achter en het moment waarop je het aan het team vertelt is natuurlijk heel moeilijk.”

Haar mededeling dat ze Den Bosch zou gaan verlaten kwam voor de groep dan ook ‘een beetje als een shock’. ,,Weinigen zagen dit aankomen. Maar alle reacties waren heel lief, want ze gunnen mij deze stap. Dat voert ook de boventoon in alle reactie die ik krijg: mensen vinden het gaaf voor je. Ze snappen dat je een keer toe bent aan iets nieuws, in een andere keuken wil gaan kijken en met een andere ploeg aan de slag wil.”

Door tot Parijs

In de winterstop hakte Welten de knoop door om nog twee jaar te blijven hockeyen én door te gaan tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. ,,Eerst dacht ik: dat ga ik gewoon bij Den Bosch doen. Maar toen vroeg ik me af: waarom eigenlijk?” Gaandeweg besefte ze dat ze toe was aan iets totaal anders om straks in Parijs weer de beste versie van zichzelf te kunnen zijn.

Was die prikkel dan écht niet meer te vinden bij Den Bosch? ,,Op de een of andere manier had dat best gekund. Maar als ik heel realistisch ben: wij halen altijd de play-offs en uiteindelijk gaat het er dan bij Den Bosch pas écht om. Straks moet ik iedere zondag aan staan. Elk punt is belangrijk. Voor elke pot moeten we vol gaan. Hoe meer ik daar over nadacht, hoe meer het vuurtje ging branden. Sommige mensen zeggen: je doet hiermee een stap terug. Maar zo zie ik het niet. Ik heb geen moment gedacht: ik ga hier naartoe om af te bouwen. Ik ga mezelf juist op een andere manier ontwikkelen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat elke wedstrijd ertoe doet en dat een punt pakken tegen topploeg ineens een stunt is. Dat is onwijs gaaf.”

Welten had meer opties dan Kampong, maar die waren lang niet zo serieus. Toen het balletje eenmaal ging rollen, was ze er snel uit. De ambitie om met een jonge ploeg de opmars naar de play-offplaatsen te maken gaf voor haar de doorslag. ,,Ik heb niet bepaalde voorwaarden gesteld, nee. We willen bouwen aan een team dat richting de play-offs gaan werken. Daaromheen wil de club alles faciliteren. Dat zijn dan vaak kleine dingen, zoals mentale begeleiding. Maar uit alles blijkt dat de hele club bereid is deze stap te gaan zetten.” En het financiële plaatje? ,,Dat is een vraag die je in dit soort situaties altijd krijgt. Maar ik heb het altijd goed gehad. Dat is voor mij dus geen drijfveer. Deze stap zit ’m echt in de ambitie die ik nog heb en die Kampong heeft.”

De Goede achterna

Welten is de tweede international die in korte tijd een opzienbarende transfer naar een kleinere club maakt. Afgelopen zomer trok Oranje-aanvoerder Eva de Goede van Amsterdam naar HGC. ,,Ik heb het er niet met Eva over gehad, maar ik denk wel dat ze me onbewust heeft geïnspireerd, ja. Toen ik voor het eerste hoorde over haar transfer dacht ik meteen: echt vet dat ze dit doet. Ik denk ook dat het goed is om te doorbreken dat alle internationals bij de top 3-clubs spelen.”

Want dat is ook nog een dingetje. De verhoudingen binnen het vrouwenhockey lijken zo’n beetje vast te staan. Welten miste sinds haar debuut in het seizoen 2005-2006 nooit de play-offs met Den Bosch. En ook Amsterdam en SCHC zijn altijd van de partij. Binnen het mannehockey is de top vele malen breder en vechten zeker acht teams om de play-offtickets. ,,Als ik dat bij de mannen zien denk ik: dit is awesome. Daar zijn we met vrouwenhockey nog niet. Maar ik hoop echt dat we dat een keer kunnen doorbreken.”

Welten gaat daar vanaf volgend seizoen alles aan doen in het shirt van Kampong. Of ze zich al een voorstelling kan maken dat ze dan ineens tegenover Den Bosch staat? ,,Nee”, zegt ze lachend. ,,Die momenten worden heel gek, denk ik. Ook voor andere mensen. Want niemand zal zich mij kunnen voorstellen in een ander tenue.”