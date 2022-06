Lisa Post en Trijntje Beljaars van Oranje-Rood naar SCHC

Pauline Leclef gaat bij Oran­je-Rood voorop in de strijd tegen degradatie: ‘Wij geven niet op’

Pauline Leclef is blij dat ze weer op het hockeyveld staat. De 26-jarige Vlaamse is bezig aan haar tweede seizoen bij Oranje-Rood. Toen ze in 2020 tekende had de Eindhovense club haar netjes voorgespiegeld dat het topteam in transitie ging, maar dat ze twee jaar op rij tegen degradatie zou strijden had de middenveldster - en met haar niemand - kunnen bevroeden.

