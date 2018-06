Lucas Judge voelt zich op z’n plek bij de Oranje-vrouwen

Een bekend gezicht op de perstribune in Breda bij de oefeninterland tussen de Nederlandse hockeysters en Spanje. In een felblauwe polo van TeamNL keek Lucas Judge – getooid met een koptelefoon – aandachtig naar de verrichtingen van Oranje.

De voormalig hoofdcoach van Oranje-Rood werd in januari van dit jaar aangesteld als assistent van bondscoach Alyson Annan van het Nederlandse damesteam. Judge volgde de Spanjaard Santi Freixa op die niet verder wilde als assistent-bondscoach.

,,Ik ben nu een half jaar bezig en het bevalt me heel goed”, vertelde Judge na de 2-0 zege van Nederland op Spanje. ,,Vandaag heb ik vooral gekeken naar hoe we stonden in balbezit. Maar dat kan per wedstrijd verschillen.”

De 36-jarige geboren Australiër had de afgelopen twee seizoenen als hoofdcoach van Oranje-Rood de eindverantwoordelijkheid over Heren-1. Bij Oranje heeft hij als assistent een totaal andere rol. ,,Het is inderdaad heel anders, maar ik vind het heel leuk. Het is mijn taak om Alyson zo goed mogelijk te ondersteunen op alle vlakken.”

WK