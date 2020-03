Mannen Oranje-Rood doen goede zaken in strijd om play-offs

Oranje-Rood kwam in Almere binnen vijf minuten op voorsprong via Thomas Briels. In het derde en laatste kwart liepen de Eindhovenaren via goals van Briels, Jamie van Aart, Mink van der Weerden en Thibeau Stockbroekx uit naar een grote overwinning. Tussendoor maakte Almere nog wel de 1-2.

Middenvelder Bram Huijbregts speelde een sterke wedstrijd aan Eindhovense zijde. ,,We begonnen heel goed”, blikte Huijbregts na de wedstrijd terug. ,,Dat was ook de afspraak na de matige beginfase van vorige week tegen Amsterdam. Na de 0-1 duurde het helaas even voordat we de score konden uitbreiden. Toen het 1-2 werd dacht ik nog: nu zal het wel spannend worden, maar daar was helemaal geen sprake van. We hebben het heel goed uitgespeeld.”