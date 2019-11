Mannen Oranje-Rood houden eindelijk de nul bij simpele zege

Hockeyman­nen plaatsen zich voor Olympische Spelen na ruime overwin­ning op Pakistan

27 oktober Het was ondenkbaar en het gebeurde ook niet: de hockeyers zijn er volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio gewoon bij. Nederland liet zich niet voor de tweede keer in 24 uur tijd verrassen en versloeg Pakistan nu wel eenvoudig: 6-1.