Mannen Oranje-Rood lijden dure nederlaag: ‘Het zijn harde lessen die we te verduren krijgen’

Oranje-Rood speelde in bepaalde fases van de wedstrijd goed hockey. Vooral in het tweede kwart waren de Eindhovenaren dominant. Na een snelle 0-1 achterstand kwam Oranje-Rood sterk terug. In het tweede kwart zorgde de Belgische aanvaller Thibeau Stockbroekx voor de verdiende gelijkmaker. Hij rondde een prima assist van verdediger Gijs van Merriënboer beheerst af; 1-1.

Snelle counter

Een snelle counter luidde de 1-2 in. Oranje-Rood kreeg diverse strafcorners maar het gemis van specialist Teun Beins deed zich voelen. In het laatste kwart besliste HGC de wedstrijd met de 1-3 waarna de 2-3 van de thuisploeg te laat kwam.

Robert van der Horst was na afloop realistisch. ,,Het zijn harde lessen die we te verduren krijgen. We krijgen te gemakkelijk doelpunten tegen. Dat is eigenlijk het verhaal van dit seizoen; we krijgen voor ons spel de complimenten, maar we vergaren te weinig punten.”