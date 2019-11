Mannen Oranje-Rood niet opgewassen tegen landskampioen Bloemendaal: 2-4

Oranje-Rood kwam scherp uit de startblokken. Na twintig seconden kreeg Lucas Martinez alleen voor Bloemendaal-doelman Maurits Visser al de kans op 1-0. Na een één-twee met Jamie van Aart raakte hij de bal echter niet goed. Het waren de gasten die enkele minuten later wel de openingstreffer maakten.

Uit de eerste de beste strafcorner maakte de geboren Deurnenaar Tim Swaen de 0-1. In het tweede kwart zorgde Roel Bovendeert uit een mooie strafcornervariant voor 0-2. Drie minuten later was het al 0-3 via Florian Fuchs die vogelvrij stond bij de tweede paal. Na 25 minuten spelen keek de ploeg van Robert van der Horst al tegen een 0-3 achterstand aan tegen de regerend landskampioen, het was tevens de ruststand.

Kans op comeback

Direct na rust bracht Thomas Briels Oranje-Rood terug in de wedstrijd met een mooie tip-in: 1-3. In het vervolg van het derde kwart kon de Eindhovense ploeg echter geen vuist maken. De beste mogelijkheid om de spanning terug te brengen, kreeg Mink van der Weerden maar zijn strafcorner werd gekeerd door doelman Visser. In het vierde kwart verzuimde Thibeau Stockbroekx voor open doel de 2-3 te maken. Bloemendaal besliste hierna de wedstrijd via Thierry Brinkman: 1-4. De rake strafcorner van Mink van der Weerden in de slotminuut was alleen goed voor de statistieken.