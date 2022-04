Marjolein Nieland is de ‘Dani Alves’ van HC Helmond

Marjolein Nieland begon ooit als spits in het eerste van HC Helmond. Gedurende de jaren zakte ze steeds verder naar achteren. Tegenwoordig dendert ze als ‘Dani Alves’ langs de lijn. Zondag won ze in de overgangsklasse A met 3-2 van Alecto.

Zo’n zes à zeven jaar geleden debuteerde Marjolein Nieland als spits in het eerste bij HC Helmond. ,,Na een jaar of twee kwam ik op het middenveld terecht. Sinds Erik-Jan (De Bekker, red.) onze coach is, speel ik als rechtsachter. Ik heb alle posities gehad.”

Ze vond op het middenveld spelen het leukste. ,,Daar heb je de vrijheid om acties te maken. Dus in het begin vond ik het jammer dat ik achterin moest hockeyen, maar nu heb ik de vrijheid om mee naar voren te komen.”

Dat wierp na de winterstop zijn vruchten af. Ze scoorde al drie keer, waarvan twee keer uit een strafcorner. Haar coach De Bekker vergeleek haar met voetballer Dani Alves. ,,Omdat ze aanvallend voor veel gevaar zorgt.”

Voor de afwisseling of de variant

Tegen Alecto kwam HC Helmond uit een strafcorner op voorsprong. Het was niet Nieland die scoorde, maar Isa Huybers. ,,Zij is onze eerste ‘slagman’. Ik sta er als tweede, voor de afwisseling of de variant. Het is iets dat je van nature moet hebben, maar je moet er ook op trainen. Zeker met de persoon die de bal stopt. Het is belangrijk om dat goed op elkaar af te stemmen.”

Na de gelijkmaker van Alecto scoorde Jannemarije Driessen twee keer. In de slotfase werd het nog even spannend, maar HC Helmond hield stand en won voor de vierde achtereenvolgende keer.

Nieland is in het team een ervaren kracht. Sinds haar debuut was ze één seizoen afwezig vanwege een stage in Amerika. Dit seizoen hoort ze, hoewel pas 24, is tot de oudere garde. ,,Alleen Maartje Arts, Moniek van Aarle en mijn zus Emilie Nieland zijn ouder. Na het afgelopen seizoen zijn wat ouderen gestopt, omdat ze meer vrije tijd wilden of een sociaal leven wilde opbouwen.”

Zelf heeft ze die behoefte om te stoppen niet, hoewel ze doordeweeks dagelijks vier uur moet reizen vanwege haar studie in Heerlen. ,,We hebben een leuk team met veel jonge aanwas vanuit de jeugd en van buitenaf. Samen brengen we veel tijd door. Op zondag gaan we samen een hapje eten of een biertje drinken en ook op vrijdag is het samen gezellig. We maken elkaar sterker en willen groeien.”