Met deze speelsters gaat Oranje-Rood aantreden in de promotieklasse

Jeugdinter­na­ti­o­nal Sarah Sinck uit Eindhoven stopt op jonge leeftijd met hockey: ‘Het is tijd voor iets anders’

Enkele maanden geleden hakte Oranje-Rood-keepster Sarah Sinck al de knoop door en besloot dat het na dit seizoen gedaan was met tophockey in haar leven. ,,Hockey heeft me veel gebracht, maar ook veel gekost’’, beseft de nog jonge doelvrouw.

29 mei