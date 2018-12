Mink van der Weerden is terug van (nooit) weggeweest

Mink van der Weerden bewaart weinig prettige herinneringen aan zijn vorige bezoek aan India. Exact een jaar geleden, op 1 december 2017, raakte de verdediger nog voor de eerste wedstrijd van de Hockey World League (HWL) in Bhubaneswar zwaar geblesseerd aan zijn enkel. In de warming-up voorafgaand aan het duel met Spanje ging Van der Weerden door zijn enkel; weg toernooi. Het was een bittere pil voor de strafcornerspecialist. Hij zou namelijk op deze laatste editie van de HWL voor de eerste keer op een groot toernooi de aanvoerdersband dragen in Oranje. ,,In plaats daarvan was ik opeens toerist in India. Nou, dat had ik wel snel gezien", zegt Van der Weerden kort voordat het Nederlands team zou afreizen naar het oosten van India.