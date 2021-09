Nieuwe strafcornerspecialist geboren bij Oranje-Rood: ‘Ik heb er de hele zomer op getraind’

Brabantse medailles Ook Brabant heeft een aanzien­lijk aandeel in de re­cordoogst van TeamNL in Tokio

8 augustus Met 36 medailles overtreft Oranje in Tokio de oude recordscore van Sydney (2000). Toen had Brabant met Pieter van den Hoogenband, Leontien van Moorsel en Ankie van Grunsven een levensgroot aandeel in alle successen. Dit jaar moest Brabant het vooral hebben van Harrie, Shanne en de hockeymeiden.