Nunnink verlaat Oranje-Rood met pijn in het hart: ‘Maar het voelt als een goede keuze’

Koken, studeren en wachten op vlucht naar huis voor Argentijns hockeykop­pel van Oran­je-Rood

19 april Ver weg van hun Argentijnse familie proberen Lucas Martinez en Jimena Cedrés er in Eindhoven het beste van te maken in deze coronatijd. Het hockeystel heeft van Oranje-Rood toestemming gekregen om huiswaarts te keren, maar dat zal nog even duren. ,,Gelukkig zitten we hier samen."