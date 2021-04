OR-captain Scheerlinck: ‘We waren een soort elastiek. Het voelde alsof we als team heel erg verbonden waren’

Mannen van Bloemen­daal winnen Euro Hockey League, Den Bosch bij de vrouwen het sterkst

5 april De hockeyers van Bloemendaal hebben de dertiende editie van de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. Het is al de vierde keer dat de hoofdklasser uit Noord-Holland de belangrijkste Europese clubprijs verovert. Bloemendaal versloeg in de finale in een leeg Wagener Stadion in Amstelveen de Spaanse club Atletic Terrassa met 5-2.