OR-doelman Pirmin Blaak: ‘Leeftijd, daar kan ik niet zo veel mee’

100 jaar Oranje-Rood Liefde voor elkaar, niet voor dezelfde club

16 oktober Een topsporthuwelijk tussen twee échte clubmensen. Maar de een was van Oranje Zwart, de ander een rasechte EMHC’er. ,,Het waren twee verschillende culturen, de rivaliteit was groot.’’ In het kader van 100 jaar Oranje-Rood (in 2016 ontstaan uit Oranje Zwart en EMHC) zocht het ED het Eindhovense echtpaar op.