Oranje-Rood haalt Juul van der Velden terug

Keepster Beukers (22) komt over van HC Tilburg en tekende net als Van der Velden een contract voor twee jaar. Zij volgt in het Eindhovense doel Sarah Sinck op, die stopt met tophockey .

Ralph (22) is een spits die al 59 interlands speelde voor Nieuw-Zeeland. Zij komt over van ABC Hockey uit Auckland en werd voor één seizoen vastgelegd.

Voorzitter Tophockey Harry van Hout is duidelijk over de ambities het naar de promotieklasse gedegradeerde Oranje-Rood. ,,We zijn volop bezig met het bouwen aan het team voor komend seizoen. De oelstelling is helder: promotie terug naar de hoofdklasse. Wij zijn ook erg blij dat de volledige technische staf onder leiding van Rob Haantjes verder gaat en zelfs versterkt wordt met oud-speelster Daphne van der Velden in de functie van teammanager/trainer.”