Oranje-Rood haalt keepster Rachelle Groot

Oran­je-hockeyers schaven verder aan vorm in jubileumdu­el

20 augustus De Nederlandse hockeyers hebben ook hun derde groepswedstrijd op het EK glansrijk gewonnen. De ploeg van Max Caldas, die zijn 100ste EK-duel uit de historie afwerkte, was veel te sterk voor Schotland (6-0). Oranje was na twee overwinningen al zeker van de halve finales in Antwerpen.