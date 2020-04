Oranje-Rood hoopt op herstart hoofdklasse hockey: ‘Waarom nu al een beslissing nemen?’

Net als veel andere clubs in de hoofdklasse vindt Oranje-Rood het nu te vroeg om meteen een streep onder het seizoen te zetten. ,,Waarom zou je nu al een beslissing moeten nemen?”,vraagt Harry van Hout, voorzitter van Stichting Tophockey Oranje-Rood zich hardop af. ,,Vooropgesteld: we volgen natuurlijk de kabinetsmaatregelen. Maar als we bijvoorbeeld half mei weer kunnen trainen, zou de competitie één of twee weken later kunnen worden hervat. Nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld, heb je zeker tot begin juli de tijd om de competitie af te ronden. Maar goed, het is evident dat we moeten afwachten hoe het coronavirus zich ontwikkelt en wat in deze onzekere tijd wijsheid is.”