Oranje-Rood kroont zich tot Zuid-Nederlands kampioen

Overzicht zaalhockeyDe mannen van Oranje-Rood hebben zich gisteren gekroond tot Zuid-Nederlands kampioen zaalhockey. In de halve finales van het district rekenden de Eindhovenaren met 7-4 af met Push uit Breda. Vervolgens eindigde de finale tegen Tilburg in het Indoorsportcentrum in 4-4. Oranje-Rood won die thriller door de beslissende shoot-outs beter te nemen en plaatste zich zo voor promotiewedstrijden naar de hoofdklasse, komend weekeinde in het Topsportcentrum Rotterdam.

In de topklasse voor mannen moesten het Valkenswaardse HOD en MHC Rooi de nacompetitie in voor handhaving in die zaalcompetitie. HOD schakelde Rooi uit met een nipte 5-4 overwinning, waardoor de Rooise degradatie bijna een feit was. Ook de laatste strohalm om te overleven werd niet aangepakt. Rooi speelde nog een laatste duel tegen Etten-Leur, maar verloor met 5-9. Mochten de mannen van Oranje-Rood volgende week promoveren, blijft Etten-Leur tóch nog in de topklasse.

De vrouwen van HTC Son probeerden zich ook te handhaven in de topklasse, maar troffen in Breda een tegenstander die iets makkelijker scoorde. Door de 3-5 nederlaag belandde Son in de wachtkamer. Na 4-4 en shoot-outs werd Venlo nog verslagen, waardoor het nu moet afwachten of kampioen Push plaatsmaakt door te promoveren.

De hockeyvrouwen van HC Helmond moesten zich via de nacompetitie zien te handhaven in de topklasse. Daarin slaagde de ploeg van coach Roeland de Laat. HC Helmond was met 5-1 veel te sterk voor Venlo en daarmee was klassebehoud veilig gesteld. De Helmondse treffers kwamen op naam van Maartje Arts, Minka Dollekamp, Emilie en Marjolein Nieland. Emilie Nieland scoorde zelfs twee keer.

Daarna moest de Helmondse ploeg nog een duel spelen tegen Breda, daarin stond alleen nog een zevende plaats in de eindrangschikking op het spel. Ook dat potje was een eenvoudige prooi voor de ploeg van De Laat. HC Helmond won dankzij treffers van Marjolein Nieland, Lotte Claessen, Dollekamp, Emilie Nieland en Arts met 6-2. Dollekamp maakte in de wedstrijd met Breda twee doelpunten.

De Laat keek positief terug op het zaalseizoen. ,,Zaalhockey komt altijd persoonlijke techniek en balgevoel ten goede voor je eigen ontwikkeling. De speelsters die het leuk vonden dit jaar en hebben gespeeld in de zaal, hebben het prima gedaan gezien de beperkte trainingsuren. Dan moet je ook niet meer verwachten dan klassebehoud. We spelen bij Helmond nu al drie jaar op rij in de topklasse en dat is fantastisch voor de dames.”