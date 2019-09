Oranje-Rood maakt korte metten met Almere

Joep de Natris opende in het tweede kwart de score. De van Tilburg overgekomen aanvaller pushte van dichtbij raak: 1-0. ,,Het was geen mooie goal maar wel fijn om de ploeg op voorsprong te brengen en mijn eerste doelpunt te maken”, zei De Natris, die is opgeleid bij Oranje Zwart.

Ook de tweede doelpuntenmaker van Oranje-Rood was een nieuweling: Jamie van Aart. Hij kwam afgelopen zomer over van Push. Van Aart was in het derde kwart het eindstation van een mooie strafcornervariant. Almere kwam nog terug tot 2-1 (strafcorner Stijn Jolie) maar het slotakkoord was voor Oranje-Rood.