Oranje-Rood pakt de draad op in stadsderby, maar HC Eindhoven is ‘trots’

Een onvervalste stadsderby donderdagavond in Eindhoven, waar de vrouwen van overgangsklasser HC Eindhoven en promotieklasser Oranje-Rood tegenover elkaar stonden in de tweede ronde van de Gold Cup. Oranje-Rood won – moeizaam – met 1-2.

Bij Oranje-Rood-coach Rob Haantjes kwamen voor aanvang van de derby mooie herinneringen naar boven. De Eindhovense oefenmeester hockeyde in het verleden zelf jarenlang bij HC Eindhoven en stond daarna ook zes jaar aan het roer bij het vaandelteam van de heren. ,,Het oplopen van dit veld en het zien van de tribune doet me wel iets’’, geeft Haantjes toe. ,,Daarnaast heb ik hier gewoon een hele lange tijd met heel veel plezier doorgebracht, dus ik koester sowieso wel warme gevoelens voor deze vereniging.’’

Behalve gisteravond dan, want met Oranje-Rood verliezen van HC Eindhoven is gezien de (krachts-)verhoudingen natuurlijk geen optie. Ook had Oranje-Rood wat recht te zetten, want afgelopen zondag leed die ploeg de eerste nederlaag van het seizoen in de promotieklasse.

HC Eindhoven – dat de competitie in de overgangsklasse niet denderend begon met twee punten uit drie wedstrijden – kon haar stadgenoot de gehele wedstrijd vrij aardig bijbenen. Natuurlijk had Oranje-Rood de bal, maar de hoofdklasse-degradant was niet soeverein in de afronding en verzuimde daarmee HC Eindhoven écht bij de strot te grijpen. In de eerste helft scoorden Charlotte Schrijvers en Lisa Scheerlinck namens Oranje-Rood, terwijl Wietske Velthuis dat aan de andere kant deed voor HC Eindhoven.

Na rust stapte HC Eindhoven in de jacht op de gelijkmaker brutaal naar voren, maar écht goede kansen kreeg de thuisploeg niet. Oranje-Rood kreeg die wel, maar een vroegtijdige beslissing bleef uit. ,,We wilden deze wedstrijd gebruiken om verschillende manieren van druk zetten te proberen. Niet dat we dit als oefenwedstrijd zagen, maar het was wel een kans om te experimenteren. We hebben behoorlijk wat kansen gehad en daar hadden we meer mee moeten doen’’, vond Oranje-Rood-middenvelder Floor Hoogers.

HC Eindhoven verkocht de huid duur en liet bij vlagen zien mee te kunnen in het hoge tempo van de stadgenoot. ,,Dat laatste is wel iets om trots op te zijn’’, zegt Lotte Keverkamp van HC Eindhoven. ,,Als team zijn we zeker tevreden, al hoop je natuurlijk dat in het laatste gedeelte van de wedstrijd de bal nog een keer goed valt.’’

Dat gebeurde dus niet, maar met een vernieuwd team liet HC Eindhoven wel degelijk zien tot mooie dingen in staat te zijn. ,,Uiteindelijk is Oranje-Rood wel de terechte winnaar, maar we kunnen trots zijn op de manier waarop we HC Eindhoven hebben gepresenteerd’’, aldus Keverkamp. ,,Nu is het zaak dat we het speltempo van deze wedstrijd meenemen naar onze wedstrijden in de overgangsklasse en daar zelf onze wil en het hoge tempo opleggen aan de tegenstanders.’’