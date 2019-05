Oranje-Rood's Magis opvallend monter voorafgaand aan return: 'We vreten Amsterdam zaterdag op'

Het was een pittige dreun voor de hockeysters van Oranje-Rood donderdagavond. Het eerste play-offduel met Amsterdam ging in eigen huis met 2-5 verloren. Toch was dragende kracht Valerie Magis opvallend monter. ,,Als we onze killersmentaliteit laten zien, vreten we ze zaterdag op."

Eindelijk mochten de vrouwen van Oranje-Rood donderdag losgaan in de play-offs, maar na drie kwartier keken ze al tegen een 0-3 achterstand aan. Uiteindelijk bleek Amsterdam met 2-5 een maatje te groot voor de ploeg van Tina Bachmann. Vandaag moeten de Eindhovense hockeysters in Amsterdam winnen om een beslissingsduel (morgen) te forceren voor een plek in de finale.

Valerie Magis heeft er ondanks de forse nederlaag alle vertrouwen in. ,,Er kan veel gebeuren zaterdag. We gaan dit rechttrekken in Amsterdam", klonk het overtuigend uit de mond van de strafcornerspecialiste. ,,Er zit echt veel meer in deze ploeg. Als we onze killersmentaliteit laten zien, vreten we ze op."

Magis vond dat Oranje-Rood in de eerste wedstrijd tegen Amsterdam te weinig 'give and go-hockey' had gespeeld, het spel dat de ploeg voor ogen heeft. ,,We wilden de zaken te veel alleen oplossen. Vooral in de eerste helft. In plaats van samenspelen, maakten we vaak zelf de actie."

Wel was de centrale verdedigster content over de tweede helft van Oranje-Rood. ,,We hadden het goed omgezet en kwamen van 0-3 nog terug tot 2-3. Helaas maakte Amsterdam daarna snel 2-4."

Puik seizoen

Hoe het vanmiddag vanaf half één in het Amsterdamse Bos ook afloopt; Magis kan in ieder geval terugkijken op een puik seizoen. De 27-jarige alleskunner van Oranje-Rood is in het hart van de defensie een rots in de branding.