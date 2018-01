Oranje-Rood speelsters Zwinkels en Post geselecteerd voor EK zaalhockey

Oranje-Rood alleen aan kop in poule B

23 december De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben ook hun derde en vierde wedstrijd in de hoofdklasse zaal gewonnen. Zaterdag kregen in Groningen Voordaan (4-2) en Nijmegen (4-3) klop, waardoor de Eindhovense hockeysters aan de leiding gaan in poule B.