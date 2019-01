Oranje-Rood-speler Teun Beins geselecteerd voor Nederlands hockeyelftal

Bondscoach Caldas passeert Kemperman en Verga, debuut voor Oran­je-Rood-duo

8 januari Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyploeg roept Robbert Kemperman en Valentin Verga niet op voor de FIH Pro League. Wel is er plaats in de selectie voor Teun Beins (20) en Max Kuijpers (19) van Oranje-Rood. Het is voor het eerst dat het tweetal bij de selectie zit.