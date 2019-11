Oranje-Rood stunt bij Kampong: 1-3

Met verdediger Joep de Mol en keeper Sander van Berkel als de grote uitblinkers aan Oranje-Rood-zijde gingen de Eindhovenaren met een 0-1 voorsprong rusten. Oranje-Rood kwam in het tweede kwart op voorsprong bij de eerste de beste strafcorner. Waar de corner zaterdag nog niet zo lekker liep bij Mink van der Weerden was het nu in één keer raak: 0-1. Hiermee haalden de gasten met kunst- en vliegwerk de rust. Van Berkel hield in de eerste 35 minuten zijn doel schoon met fantastische reddingen op strafcorners en de rebounds.

In de tweede helft drong Kampong aan maar de beste kansen waren voor Oranje-Rood. Nadat Thibeau Stockbroekx, Lucas Martinez en Thomas Briels kansen hadden gemist, was laatstgenoemde even later toch trefzeker. Van dichtbij liftte de Belgische aanvoerder de bal in het doel: 0-2. Tien minuten voor tijd maakte Boet Phijffer namens Kampong de aansluitingstreffer: 1-2. Hierna begon een stormloop op het doel van Van Berkel.