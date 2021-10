Oranje-Rood tankt vertrouwen in aanloop naar topwedstrijd

Een groot compliment geven

,,Vooropgesteld is dit een terechte overwinning’’, liet de coach weten. ,,In de tweede helft hebben we lang met een man minder gespeeld. Ik moet de jongens een groot compliment maken over hoe ze daarmee om zijn gegaan en de punten over de streep hebben getrokken. Een avondwedstijd uit in Rotterdam is sowieso altijd lastig. Dat we hem uiteindelijk binnenslepen geeft wel een goed gevoel.’’