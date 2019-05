Oranje-Rood trekt in shoot-outs aan kortste eind en ziet titeldroom in rook opgaan

Oran­je-Rood's Magis opvallend monter vooraf­gaand aan return: 'We vreten Amsterdam zaterdag op'

13:09 Het was een pittige dreun voor de hockeysters van Oranje-Rood donderdagavond. Het eerste play-offduel met Amsterdam ging in eigen huis met 2-5 verloren. Toch was dragende kracht Valerie Magis opvallend monter. ,,Als we onze killersmentaliteit laten zien, vreten we ze zaterdag op."