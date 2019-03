Oranje-Rood verliest in laatste minuut van Kampong: ‘Lijkt wel een vloek’

Nederlaag Oran­je-Rood in topper tegen SCHC

17 maart Oranje-Rood is er niet in geslaagd om ten koste van SCHC een plaats te stijgen in de Livera hoofdklasse voor vrouwen. In Eindhoven won SCHC zondag de topper met 0-2 waardoor Oranje-Rood de nummer 4 blijft. Amsterdam is na de 2-1 zege op Den Bosch de nieuwe koploper.