Oranje-Rood verliest in slotfase van Pinoké, Dockier doet Eindhovenaren pijn

Oranje-Rood moest het ook tegen Pinoké zonder routinier Sander Baart stellen, hij ontbrak net als tegen HC Den Bosch vanwege een lichte blessure. Desondanks begon de ploeg van Robert van der Horst op het eigen sportpark prima tegen Pinoké, dat in de eerste vier duels één punt minder had verzameld dan Oranje-Rood: 6 tegenover 7.

De Mol scoort

Thibeau Stockbroekx had de bal na enkele minuten al bijna het doel liggen, daarna ging een strafcorner van specialist Teun Beins over het doel van Pinoké. De ploeg uit Amstelveen kwam daarna wat beter in de wedstrijd, maar doelman Pirmin Blaak hield voor rust een aantal keren prima zijn doel schoon. En omdat Joep de Mol ook nog eens het laatste zetje gaf na een strafcornervariant ging Oranje-Rood met een 1-0 stand de kleedkamers in.

Het derde kwart leek er weinig aan de hand voor Oranje-Rood, dat een aantal strafcorners kreeg, maar niet wist te scoren. Aan het einde van het derde kwart verliet strafcornerspecialist en topscorer Teun Beins het veld met een blessure, maar hij kwam later in het de wedstrijd alweer terug. Hij zag vanaf de bank hoe Pinoké al snel de 1-1 maakte: het was Sebastian Dockier die voor het doel van Blaak het scherpst was en de bal zo in het doel tikte.

Gelijkmaker Oranje-Rood

Daar bleef het niet bij, in het laatste kwart was het opnieuw Dockier die scoorde en Pinoké op 1-2 zette. Daarna had Oranje-Rood het even lastig, maar toonde de ploeg ook veerkracht. Met nog zeven minuten op de klok was het talent Jim van de Venne die de stand met een fraaie intikker gelijk trok: 2-2. Het laatste woord was echter aan Pinoké, waar Dockier enkele minuten voor tijd ook nog zijn derde maakte, 2-3 was ook direct de eindstand.