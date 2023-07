Oranje-Rood versterkt zich met Spaans international

Niet in Eindhoven, maar in Antwerpen werd de transfer van de kersverse aanwinst van Oranje-Rood beklonken. In de Belgische stad worden momenteel wedstrijden in de FIH Pro League afgewerkt en ook het Spaanse team, waar Clapés sinds februari 2022 voor uitkomt, is daar aanwezig. Clapés speelde tot dusver 43 interlands en geldt in zijn thuisland als groot talent.