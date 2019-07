Oud-hockeyster Van Geenhuizen won alles wat er te winnen viel en is nu mentaal klaar voor de veterinnen

Opeens stond ze daar tussen dames die twee keer zo oud waren. Als 14-jarige meisje speelde Miek van Geenhuizen voor het eerst in Dames 1 van Oranje Zwart. ,,Een paar weken eerder was ik nog ballenmeisje en keek ik op tegen de speelsters van het eerste. Nu stond ik plotseling binnen de lijnen, als ieniemienie meisje. Het was de tijd van onder anderen Saskia Beekwilder, Carla Oudenaarde, Simone van der Heijden en Noortje Relou", blikt Van Geenhuizen terug in haar ouderlijk huis in Eindhoven. ,,Ik weet nog goed dat ik na vijf minuten helemaal kapot was. De intensiteit was niet te vergelijken met een jeugdwedstrijd."